Оуен Уилсън - жертва на крадци: Теслата му остана без гуми

О уен Уилсън стана жертва на крадци, които откраднаха гумите на колата му Tesla, докато беше паркирана пред дома му в Калифорния.

Елегантната Tesla на холивудския актьор беше ограбена пред имота му в Санта Моника. Крадците са взели джантите, както и гумите с обща загуба, оценена на около 4000 щатски долара.

Thieves steal $4k worth of parts of Owen Wilson's Tesla parked outside Hollywood homehttps://t.co/0CMFbUASmj pic.twitter.com/2jEmpNgawU