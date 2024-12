Отвлечен преди 12 г. в Сирия: Американският журналист Остин Тайс е жив

Н еправителствена организация съобщи днес в Дамаск, че има данни, според които американският журналист Остин Тайс, изчезнал в Сирия през 2012 г., е жив, предаде АФП.

US group Hostage Aid Worldwide on Tuesday said that it believes journalist Austin Tice, who went missing in Syria in 2012, is still alive, though it did not provide information on his whereabouts pic.twitter.com/tb1l6UxuVu