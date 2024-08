Украйна с тежки обвинения срещу руските сили

У краинският комисар по правата на човека Дмитро Любинец призова Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и ООН да проведат разследване във връзка с разпространявана в интернет снимка, "вероятно на украински пленник, на когото руснаците са отрязали главата и крайниците", предаде Ройтерс.

Украинската главна прокуратура същевременно заяви, че е започнала спешно разследване на разпространявана в социалните мрежи информация за убийството и разчленяването на украински военнопленник.

"В интернет се появи снимка, вероятно на украински военнопленник, на когото руснаците са отрязали главата и крайниците", заяви Любинец в "Телеграм". "С оглед на тези ужасяващи кадри спешно се обърнах към МКЧК и ООН с молба да регистрират поредното нарушение на човешките права, извършено от терористичната държава", допълни Любинец.

