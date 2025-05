Откриха нов микроб на борда на китайската космическа станция Tiangong

У чените са идентифицирали нов микроб, който се е развил на борда на китайската космическа станция Tiangong, според ново проучване. Щамът, официално наречен *niallia tiangongensis*, представлява нов вариант на сухоземна бактерия и беше открит в един от кабинетите на космическата станция.

Констатациите бяха оповестени този месец от изследователи от Shenzhou Space Biotechnology Group и Beijing Institute of Spacecraft System Engineering в списанието International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Значение на откритията

Откритето на *niallia tiangongensis* носи значителни последици за бъдещите космически мисии, здравето на астронавтите и биосигурността. Бактерията демонстрира забележителна устойчивост на специфични за космоса стресори, включително подобрено възстановяване от радиационно увреждане и способността да оцелее при оксидативен стрес — фактори, които са критично важни за безопасността при дългосрочни космически полети.

Докато човечеството се подготвя за продължителни мисии до Луната и Марс, разбирането как микробите се адаптират към космическите условия ще информира инженерството, медицината и селскостопанските практики, както в орбита, така и на Земята.

Как протече изследването?

Астронавтите от мисията Shenzhou-15 събрали микробни проби от вътрешността на Tiangong с помощта на стерилни кърпички през май 2023 г. Пробите били съхранявани при много ниски температури, след което били върнати на Земята и подложени на геномен, метаболитен и филогенетичен анализ.

Изследователите установили, че новият щам принадлежи към рода *niallia* в семейството *Cytobacillaceae*, но е генетично различен от познатите роднини на Земята. *Cytobacillus* е род пръчковидни бактерии, а семейството *Bacillaceae* е известно със закаления си характер.

Микробът е развил или адаптирал специфични черти, които го правят подходящ за живот в уникалната среда на космическата станция Tiangong, разграничавайки се както генетично, така и функционално от известните земни видове. Освен това, новата бактерия демонстрира изключителна устойчивост на увреждания, причинени от радиация и оксидативен стрес.

Изследователите все още не са установили дали *niallia tiangongensis* представлява пряка заплаха за здравето на астронавтите на борда на Tiangong. Откритията са част от програмата за изследване на микробиомите в обитаваните зони на китайската космическа станция, целяща да характеризират и контролират микробните популации в космическите среди.

Мнението на експертите

Хавиер Мартин-Торес, професор по планетарни науки в университета в Абърдийн, Шотландия, коментира пред Newsweek: "Откритията не са незабавно тревожни, но изискват внимателно проучване. Усъвършенстваната способност на този микроб да се справя с оксидативния стрес и радиацията предполага, че е успял да се адаптира към екстремната космическа среда, което може да представлява риск за здравето на астронавтите, ако не се управлява правилно. Въпреки това, в момента не се счита за сериозна заплаха за космическите пътувания или за хората на Земята, тъй като микробите в космическите станции се наблюдават внимателно и са въведени стабилни мерки за контрол."

Роза Сантомартино, професор по биологично и екологично инженерство в университета Корнел, добавя: "Най-важното, което трябва да подчертаем, е, че тези микроби не са 'извънземни'. Въпреки че се намират в космоса, по-специално на борда на космически кораби, те не произхождат от космоса. Космическите кораби се почистват и стерилизират преди изстрелването, а когато достигнат до орбита, те са почти стерилни. Въпреки това, след пристигането на астронавтите, те неизбежно въвеждат микроби от телата и околността си. Сред тях могат да има недокументирани по-рано бактерии, не защото са извънземни, а просто защото не са били открити до момента."

Какво предстои?

Изследователските екипи продължават да наблюдават характеристиките на новата бактерия, като акцентират на потенциалните рискове за здравето на екипажа и стратегии за смекчаване при дългосрочни мисии. Очаква се бъдещите открития да информативират протоколите за микробен контрол на Tiangong и други международни космически платформи, както и да повлияят на биотехнологичните иновации на Земята и в космоса.