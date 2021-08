Откриха мъртъв изчезналия в Киев беларуски активист Виталий Шишов

Б еларуски активист, живеещ в Украйна, е намерен мъртъв в парк в Киев, съобщи украинската полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

Виталий Шишов ръководел базирана в украинската столица неправителствена организация, помагаща на беларуси, избягали от гонения в страната си.

В понеделник той е бил обявен за изчезнал от партньорката си, след като не се прибрал от джогинг.

Силите на реда са започнали разследване за предполагаемо убийство. Те казаха, че се проверяват всички версии, включително убийство, маскирано като самоубийство.

"Беларуският гражданин Виталий Шишов, изчезнал в Киев, беше открит обесен в един от парковете на града, недалече от мястото, където живеел", съобщи в комюнике полицията.

The #Belarusian House in #Ukraine accused the Lukashenko regime of being behind the murder of #vitalyshishov https://t.co/Wb9a9DzY5o