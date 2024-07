Осъдиха германски политик, използвал забранен нацистки лозунг

Р егионалният лидер на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в централната германска провинция Тюрингия Бьорн Хьоке бе признат за виновен и му бе наложена повторна парична глоба за използването на забранен нацистки лозунг, предаде ДПА.

Петдесет и две годишният Хьоке бе осъден за това, че в реч на партийно събитие в град Гера, Тюрингия, е приканвал привържениците на партията да скандират забранения девиз на нацистките щурмоваци от СА (Sturmabteilung, SA - на български Щурмови отряди) "Всичко за Германия" (Alles für Deutschland).

Хьоке е изрекъл първите две думи от лозунга, а след това според прокуратурата е използвал жестове, за да насърчи публиката да изкрещи третата дума.

German court convicts far-right politician Bjoern Hoecke for using Nazi slogan https://t.co/DUoWBjSayZ



