Оскверниха със свастика статуята на Малката русалка в Копенхаген

С татуята на пристанището в Копенхаген на Малката русалка на Ханс Кристиан Андерсен е станала обект на вандалска проява.

Снимки показват, че приказната героиня е била изрисувана със спрей с надписи, които поставят знак за равенство между буквата "Z" и нацистката свастика, пише Euronews.

Буквата "Z", която е изрисувана върху руски танкове и се носи върху дрехи, обикновено се приема като израз на подкрепа за руската инвазия в Украйна. Сега символът се използва от руските държавни медии и в реклами.

From the Iraq war to Russia invasion of Ukraine: Little Mermaid statue gets political graffiti again | Euronews https://t.co/ROox80ExMb