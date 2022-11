Опит за покушение срещу правителствено лице в Запорожка област

В Мелитопол е извършено покушение срещу заместник-министъра на културата, спорта и туризма на Запорожка област Андрей Бойко, съобщи за РИА Новости членът на главния административен съвет на областта Владимир Рогов.

"Извършена е целенасочена експлозия с цел да бъде убит".

"Самоделното взривно устройство е избухнало в гъсто населено място, в двора на многоетажна сграда, където е можело да бъдат ранени много цивилни", заяви той.

In occupied Melitopol, there was an explosion in the entrance of the house where Andriy Boyko, the illegally appointed "head of the Department of Culture and Sports" of the Russian Federation, lives.



It is not clear whether Boyko was injured.