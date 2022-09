Джина Лолобриджида е настанена в болница след падане

И талианската актриса Джина Лолобриджида, която на 95 години е кандидат за депутат в Сената на изборите на 25 септември в Италия, е счупила бедрена кост при падане и се наложило да бъде оперирана в понеделник в Рим, съобщи адвокатът ѝ пред АФП.

Postwar Italian film diva Gina Lollobrigida has broken her femur, or thigh bone, in a fall at her home and will need surgery, the ANSA news agency and La Repubblica daily has reported, citing her lawyer.https://t.co/2ExC9P4OoC