Олаф Шолц определи като "абсурдни" обвиненията във "фашизъм" на Ердоган към Израел

Г ерманският канцлер Олаф Шолц определи като "aбсурдни" обвиненията във "фашизъм", които турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи към Израел, дни преди планираното посещение на лидера на Турция в Берлин този петък, предаде АФП.

Израел е "държава, която зачита правата на човека и международното право и се ангажира да действа в съответствие с тях (...). Ето защо тези обвинения срещу Израел са абсурдни", заяви Олаф Шолц.

Той каза това в отговор на молба да коментира забележките на турския държавен глава по време на пресконференция в Берлин с гръцкия му колега.

В петък, на честване по повод годишнината от смъртта на основателя на турската република Мустафа Кемал Ататюрк, Ердоган отправи остри критики към Израел, който според него "от 75 години се опитва да изгради държава върху земя, открадната от палестинския народ", и чиято легитимност е "поставена под въпрос заради собствения му фашизъм".

