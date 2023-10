Байдън и ключови съюзници обсъдиха конфликта в Близкия изток, какво си казаха

Л идерите на САЩ, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания обсъдиха на виртуална среща конфликта между Израел и "Хамас", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

В срещата участваха президентът на САЩ Джо Байдън, френският му колега Еманюел Макрон, италианската премиерка Джорджа Мелони, колегите ѝ от Канада и Великобритания Джъстин Трюдо и Риши Сунак и германският канцлер Олаф Шолц. Те са поели ангажимент да работят в тясно сътрудничество, за да попречат на разрастването на войната, като в същото време търсят политическо решение и траен мир, съобщи Белият дом.

Още един хуманитарен конвой влезе в Газа през пункта "Рафах"

Шестимата лидери изразиха подкрепата си за Израел и правото му да се защитава, но го призоваха да спазва международното хуманитарно право и да защитава мирното население на Газа.

В съвместното изявление, публикувано след края на свиканата по инициатива на американския президент Джо Байдън виртуална среща, лидерите също така приветстват освобождаването на двама заложници от страна на "Хамас" и призоват за незабавното освобождаване на всички останали заложници, които са над 200.

Лидерите обещаха да работят в тясно сътрудничество в подкрепа на своите граждани в региона и особено на тези, които искат да напуснат Газа. Те приветстваха пристигането на първите конвои с помощи в Газа и обещаха да продължат да работят с регионалните партньори, за да осигурят "устойчив и безопасен достъп" на 2,2-милионното население на Газа до храна, вода, медицински грижи и друга хуманитарна помощ.

