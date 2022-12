Огнище от птичи грип пламна в Полша

П олша съобщи, че е открито огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците H5N1, или птичи грип, във ферма с близо 220 000 птици, съобщи базираната в Париж Световна организация за здраве на животните (СОЗЖ), цитирана от Ройтерс.

Highly pathogenic avian influenza #H5N1 diagnosed in a poultry farm with 220,000 birds in #Poland. #vogelgriep #birdfluhttps://t.co/mEFoybzQJy