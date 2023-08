Огненото бедствие в Гърция: Резултат на климатичните промени или и на нещо друго?

Р азрушителните пожари в Гърция през това лято изпепелиха повече от 1600 квадратни километра земя и отнеха живота на над 20 души. Хиляди жители на десетки селища бяха евакуирани. Около половината от опустошените горски, селскостопански и други терени бяха в огромния пожар край Александруполис, най-големия в Европа от повече от двайсет години. Огънят там изглежда е довършил започнатото от миналогодишните пожари в горския резерват Дадия и е нанесъл вероятно невъзстановими щети на биоразнообразието и на богатството и красотата на природата в района.

Огненият ад в Гърция: Пожарите станаха над 150

Апокалиптичните картини от Гърция и други части на Средиземноморието през най-горещото лято в историята на планетата с основание обърнаха вниманието на световната общественост към последствията, които носят климатичните промени. Този проблем като основна причина за опустошителната сила на пожарите остава и в центъра на изявленията на представители на гръцкото правителство, а президентът на страната Катерина Сакеларопулу го направи и главна тема на изказването си на Стратегическия форум в Блед през тази седмица.

Броят на загиналите от стихията край Александруполис достига 19 души

Затова в световните, но отчасти и в гръцките медии, по-слабо се чу гласът на онези, които поставиха въпроса дали зад бедствието не стоят и други причини.

Ново отвличане на мигранти в Гърция от самоорганизирана милиция

Разбира се, опозицията не пропусна да потърси сметка на управляващите и да отправи обвинения за начина, по който се справят със ситуацията. Сократис Фамелос, председател на парламентарната група на най-голямата опозиционна сила – СИРИЗА, заяви пред телевизия „Open“, че „пожарите през тази година показаха, че съществува голям дефицит на планиране и на сили“, а лидерът на опозиционния ПАСОК-Движение за промяна Никос Андрулакис организира дискусия за плановете за превенция и защита на горите, на която обвини правителството в провал на действията му за противопожарна защита.

Критики към действията на властите и то не само в настоящия момент, а изобщо през последните десетилетия, идват обаче и от експерти в областта на управлението на горите. Най-общо техните забележки са в две посоки – недостатъчни мерки за превенция и недостатъчно използване на експертния потенциал на лесовъдите в областта на противопожарната защита.

В коментар, публикуван в информационния сайт „Пронюз“ (pronews.gr) се припомня, че през 1981 г. с идването си на власт правителството на Андреас Папандреу решава да закрие службите на горските и на полските стражари с аргумента, че те са остатък от минала епоха. Именно тези служби по-рано имат задачата да охраняват горите и земите извън населените места. В резултат след окончателното им закриване през 1984 г. започват големите пожари в Пендели и в Парнита край Атина.

В коментара се казва още, че „окончателният удар върху защитата на горите“ е нанесен от правителството на Костас Симитис, което през 1998 г. със специален закон възлага борбата с горските пожари изключително на Противопожарната служба, докато на горските служби са оставени единствено дейностите по превенция.

Същевременно, както отбелязва порталът lifo.gr, политиката, следвана през последните двайсет години, е да се дават „трохи за превенция, а милиони за гасене“. Гръцкото противопожарно оборудване е едно от най-големите в света с 3700 противопожарни коли и огромен флот от 92 летателни апарата за гасене. Същевременно ресурсите, които се отделят за превенция и управление на горските екосистеми, са многократно по-малки, а когато избухне пожар, единствените, които нямат думата и участие в оперативния план за гасене, са именно тези, които познават гората, т.е. горските служби.

За последните две десетилетия персоналът на Горската служба е намалял с 53 процента, а средствата, които ѝ се предоставят – с 80 процента. „Лъвският пай“ от публичните ресурси, били те национални или европейски, отива за гасене на горските пожари, а не за предотвратяването им, пише в коментара.

As the popular belief spreads that migrants are to blame for the fires that have ravaged Greece, self-organised civilian 'militias' are hunting them down https://t.co/KYIu4k6Fzq #migration #immigration