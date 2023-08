Огнена стихия: Пожар на Тенерифе обхвана площ от 1800 хектара гориста местност

Г орският пожар, който вчера избухна в планински национален парк на испанския остров Тенерифе, се разпространи на площ от 1800 хектара в рамките на 24 часа, докато пожарникарите се опитваха да овладеят пламъците в труднодостъпната местност, предаде Ройтерс.

Периметърът на пожара се разшири и той вече обхваща суха гора от двете страни на стръмни урви в близост до вулкана Тейде - най-високият връх в Испания.

"Пожарът е извън контрол... перспективите не са положителни", каза снощи началникът на региона Фернандо Клавихо на пресконференция в столицата на Тенерифе, Санта Крус. "Целта ни за тази вечер е да направим така, че пожарът да не продължи да напредва. Ще проведем операции, за да защитим имуществото на жителите", добави той.

The forest fire on #Tenerife is looking really bad now :( pic.twitter.com/TlvGzbdpO4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 16, 2023

Властите изпратиха 14 самолета и общо 250 пожарникари и военни.

Съветникът по въпросите на горските пожари Вики Палма, заяви пред радио "Канариас", че очакваното понижение на температурите през нощта до около 20 градуса по Целзий вероятно ще доведе до увеличаване на силата на ветровете в района.

Ръководителят на службата за спешна помощ на острова Педро Мартинес заяви: "Не изключваме, че утре отново ще има интензивна пожарна активност".

Радио "Канариас" съобщи, че досега са били евакуирани около 150 души от села в рядко населената североизточна част на острова, състояща се предимно от ферми и ваканционни къщи. Двете летища на Тенерифе работят нормално, добави общественото радио, като се позова на компанията оператор на испанските летища.

Emergency crews battled a wildfire that broke out on the Spanish island of Tenerife. As the fire spread, authorities ordered the evacuation of five villages and cut off access to the forest surrounding the Mount Teide volcano, Spain's highest peak https://t.co/s2i4ugmF6F pic.twitter.com/NqSRx54xcs — Reuters (@Reuters) August 16, 2023

Миналата седмица гореща вълна на Канарските острови остави много райони напълно сухи, което повиши риска от избухването на горски пожари. Това лято пожарникарите потушиха редица горски пожари на островите Гран Канария и Ла Палма, които са част от архипелага на Канарските острови.

Един от най-големите градове в Северна Канада ще бъде евакуиран заради горски пожари, отбелязват световните агенции.

Жителите на Уелоунайф получиха заповед вчера вечерта да напуснат града. Пълната евакуация трябва да приключи до началото на уикенда. Населението на града е 20 000 души.

One of the largest cities in Canada's far north is being evacuated amid warnings that a wildfire could reach it by the weekend https://t.co/sGsPzfcImb #Canada #wildfires #heatwaves #GlobalWarming #climatecrisis — OnBRM (@OnBRM) August 17, 2023

Пожарът бушува на 17 километра западно от Уелонайф и напредва, като застрашава града, заяви Шейн Томпсън, министър на околната среда на канадската провинция Северозападни територии.

Близо 168 000 души бяха евакуирани в Канада от началото на сезона на горските пожари заради огнени стихии. В Северозападните територии, които са двойно по-големи от територията на континентална Франция, има 230 активни пожара. Селата там са разположени на няколкостотин километра едно от друго и евакуацията на хората е трудна задача.

Канадският премиер Джъстин Трюдо обяви, че канадски военни са разположени там, за да подпомогнат на населението в битката с огнената стихия и с евакуациите.

Горещините също усложняват обстановката в Северозападните територии.

Сходно е положението и в съседната провинция Британска Колумбия, където градусите са над 40 по Целзий за първи път от началото на настоящата година.

Град Литън отчете дори 41,4 градуса по Целзий в понеделник, две години след като бе изпепелен от горски пожар след горещини, при които температурите достигнаха рекордните 49,6 градуса по Целзий.

Европа се бори с последиците от горещите температури които достигат тревожни нива в световен мащаб и се влошават допълнително от изменението на климата, отбелязва агенцията.