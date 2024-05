Путин отстрани Сергей Шойгу от поста министър на отбраната

Р уският президент Владимир Путин смени дългогодишният министър на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу. Поста се предлага да заеме Андрей Белоусов, който досега беше първи вицепремиер, съобщава Ройтерс.

