Огнен ад в австралийския щат Куинсланд, евакуират хиляди хора

Г орски пожари в австралийския щат Куинсланд унищожиха най-малко 30 къщи. Властите призоваха хиляди хора да се евакуират, тъй като огънят продължава да заплашва близките населени места, предаде Reuters.

https://t.co/jE8PTjTUrN

SYDNEY, Oct 28- Experts on Saturday encouraged a huge number of individuals in Australia's Queensland state to empty as bushfires that have obliterated something like 30 homes kept on compromising country towns.