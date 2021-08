Обвиниха Боб Дилън в сексуално насилие над непълнолетна

Ж ена обвини американския певец Боб Дилън в многократно сексуално насилие над нея през 1965 г., когато тя е била на 12 години, съобщава „Фокус“.

Според данните, делото е заведено в петък. В него се твърди, че Дилън е давал на жертвата наркотици и алкохол и многократно я е подлагал на сексуално насилие между април и май 1965 г. Освен това се посочва, че певецът я е заплашвал. Тогава Боб Дилън е бил на 24 години.

Говорителят на Дилън отрече обвиненията. „Твърдението отпреди 56 години не отговаря на реалността и ще бъде активно опровергано“, цитира списанието неговото изявление.

Боб Дилън е американски култов музикант, автор на песни, актьор, художник, писател и лауреат на Нобелова награда за литература.

American singer-songwriter Bob Dylan has been sued in a New York court by a woman who says he sexually abused her in 1965 when she was 12.



A spokesperson for Dylan said 'the 56-year-old claim is untrue and will be vigorously defended' https://t.co/IO7Q9LPBak