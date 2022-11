Завръщане на ерата Нетаняху и обръщане на курса в Израел

И зраелският президент Ицхак Херцог този уикенд официално връчи мандат за съставяне на правителство на бившия премиер Бенямин Нетаняху, с което дългогодишният лидер отново се връща на власт. Очаква се Нетаняху да състави най-дясната коалиция в историята на Израел, отбелязва Асошиейтед прес.

Бенямин Нетаняху си е осигурил грандиозно завръщане, посочва вестник "Таймс ъв Израел". Петите поред избори в Израел в рамките на малко повече от три години бяха широко разглеждани като референдум за "годността за управление" на най-дългогодишния премиер на страната. И отговорът е ясен.

Нетаняху, лидер на партията "Ликуд", загуби своята хватка върху властта през 2021 г., когато опозиционните партии се обединиха, за да съставят коалиция и да го свалят от власт. Но коалиционното споразумение беше крехко и се разпадна през юни. Това доведе до изборите в началото на месеца, които Нетаняху, който е подсъдим по обвинения в корупция, измама и злоупотреба с доверие, в крайна сметка успя да спечели.

Заедно със своите съюзници той си осигури 64 от 120-те места в Кнесета (израелския парламент) и по този начин победи служебния премиер Яир Лапид и неговата коалиция от центристи, десни и леви. Това означава, че Нетаняху и неговите съюзници - смесица от светски еврейски националисти и ортодоксални и ултраортодоксални партии - ще управляват Израел.

Една от тези политически крайни партии се оглавява от Итамар Бен-Гвир, който беше признат за виновен през 2007 г. за подстрекаване на расизъм срещу арабите.

Той е известен с това, че отправя заплахи срещу бившия министър-председател на Израел Ицхак Рабин малко преди убийството му от еврейски екстремист през 1995 година. Бил е и активист в антиарабска партия, която е забранена и обявена за терористична група и все още изповядва твърдолинейни възгледи. Въпреки това Нетаняху го приема като "легитимен политически партньор".

"Сега Бен-Гвир иска да оглави израелската полиция като министър на обществената сигурност - но само преди няколко дни той размахваше пистолет и призоваваше служителите на Гранична полиция да стрелят по араби, хвърлящи камъни", каза израелският журналист Давид Хоровиц. И въпреки че Нетаняху запази умерен тон след изборите, включването в управлението на Бен-Гвир и другите нови съюзници на бившия премиер означава, че в Израел е на път да бъде сформирано едно от най-десните правителства в историята на страната.

Политиката на Израел може да се промени драматично, ако бъдат изпълнени дори малка част от обещанията, дадени от десните политици по време на предизборната кампания, смятат анализатори, цитирани от списание "Форин полиси".

Сред тях са реформа на съдебната система на страната, както и по-агресивна военна позиция спрямо палестинците на Западния бряг. Дори отношенията на Израел със САЩ могат да бъдат засегнати.

Всъщност през последните месеци никой друг въпрос не е занимавал израелската десница повече от амбициозната програма за "правни реформи", както ги наричат политиците. Тя включва стъпки, които биха могли да подкопаят независимостта на Върховния съд и главния прокурор, като ги направят по-зависими от правителството, смятат експертите.

"Това може да се окаже повратна точка по отношение на демократичната система на Израел", каза Далия Шейндлин, политически стратег и сътрудник в мозъчния тръст "Сенчъри фаундейшън". "Това е едно почти протототалитарно настояване, че съдебната власт е враг на народа и че в името на "ефективното управление" тези механизми за контрол и баланс трябва да бъдат премахнати", смята тя.

Шейндлин коментира, че тези политически предложения вървят ръка за ръка с "еврейския супремасизъм", пропагандиран от Бен-Гвир и други, особено що се отнася до палестинците както на Западния бряг, така и вътре в Израел. (Израелските араби съставляват една пета от гражданите на страната.) Нетаняху многократно обвиняваше отиващото си правителство, което за първи път в историята на Израел включваше в коалицията си партия на израелските араби, че е подчинено на "поддръжници на тероризма" и "Мюсюлмански братя".

