Обама с остра критика към Тръмп: Десетки хиляди жертви и милиони загубени работни места

Д оналд Тръмп не бе на висотата на поста, който заема, и последиците са тежки - десетки хиляди жертви и милиони загубени работни места заради пандемията от коронавирус. Това заяви 44-тият президент на САЩ Барак Обама във видеообръщение на Националния конгрес на Демократическата партия, излъчван на живо по "Си Ен Ен".

Obama issues a dire warning about American democracy in stunning rebuke of Trump | Analysis by @StCollinson https://t.co/tnyp8rXDDf pic.twitter.com/khgKa3Az49