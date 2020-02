Нискоквалифицираните работници няма да получават визи след Brexit

Н искоквалифицираните работници във Великобритания няма да могат да се сдобият с виза. Toва предвиждат промените след Brexit, който стана факт на 31 януари, съобщават от правителството на Острова, цитирано от BBC.

Целта е работодателите да спрат да разчитат на "евтина работна ръка" от Европа и да започнат да инвестират в задържането на персонал и разработване на технологии за автоматизация.

Всичко, което трябва да знаят българите след Brexit

Гражданите на ЕС, както и на страни извън него, пристигащи на територията на Великобритания, ще бъдат еднакво третирани.

От опозиционната лейбъристка партия смятат, че подобна "враждебна среда" би затруднила привличането на работници.

Според вътрешния секретар Прити Пател обаче новата система има за цел само "най-ярките и най-добрите да пребивават на територията на Обединеното кралство".

Обединеното кралство ще въведе нова точкова система за оценка на професионалните качества на имигрантите, чиято цел е повишаване на нивото на чуждестранна работна ръка в страната, се казва в изявление на правителството в Лондон.

#NSTworld: The new system will assign points for specific skills, qualifications, salaries or professions and only give visas to those who have enough points. It will come into force from Jan. 1, 2021 and will treat EU and non-EU citizens the same.https://t.co/yFcVJYgNQi