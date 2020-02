Марин Льо Пен: Brexit е началото на края на ЕС

Л идерът на френската крайна десница Марин Льо Пен нарече излизането на Обединеното кралство от ЕС "Началото на края на съюза в сегашния му вид", и "Старт на формирането на независими европейски държави".

"Денят на Brexit трябва да отбележи началото на изграждането на нов Европейския съюз на независимите държави. Нещо, за което ние призоваваме отдавна. Сегашният Европейски съюз ще остане в историята като огромен провал!". Това написа Льо Пен в профила си в Twitter.

