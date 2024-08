"Никога не съм работила за руснаците": Украинка твърди, че е хвърлена в затвора неправомерно

“Изобщо не заслужавам да съм тук“ са думи, който бихте очаквали да чуете от някой в затвора. Но докато седи в затворническия си гащеризон, Тетяна Потапенко е категорична, че не е действала против Украйна. Тя е един от 62-ма осъдени сътрудници, държани изолирано в затвор в близост до фронтовата линия на Донбас.

Затворът е близо до Днепър, на около 300 км (186 мили) от родния град на Тетяна Лиман. Близо до фронтовата линия на Донбас, Лиман беше окупиран за шест месеца от Русия и освободен през 2022 г., пише BBC.

Авторът на BBC Джеймс Уотърхаус е посетил стаята с розови стени, където затворниците могат да се обаждат на роднините си. Уотърхаус срещнал Тетяна именно там. Тетяна му обяснила, че е била доброволец в продължение на 15 години, поддържайки връзка с местните власти - но изпълнението на тези задължения след пристигането на руснаците ѝ е струвало скъпо. Украинските прокурори твърдят, че тя незаконно е поела официална роля с окупаторите, която включва раздаване на хуманитарни доставки. „Зимата свърши, хората останаха без храна, някой трябваше да се застъпи за тях. Не можех да оставя тези стари хора. Израснах сред тях“, казва тя.

54-годишен мъж е един от почти 2000 души, осъдени за сътрудничество с руснаците съгласно законодателството, изготвено почти толкова бързо, колкото и напредъкът на Москва през 2022 г.

Киев знаеше, че трябва да възпира хората както от съчувствие, така и от сътрудничество с нашествениците. И така, за малко повече от седмица, депутатите приеха поправка в Наказателния кодекс, превръщайки колаборационизма в престъпление - нещо, за което не успяха да се споразумеят през 2014 г., когато Русия анексира украинския Кримски полуостров.

Преди пълномащабното нахлуване Тетяна поддържаше връзка с местните власти, за да осигури на съседите си материали като дърва за огрев. След като руски сили са окупирали региона, тя казва, че е била убедена от приятел да се ангажира с тях, за да осигури така необходимите лекарства. “Не им сътрудничих доброволно. Обясних, че хората с увреждания нямат достъп до лекарствата, от които се нуждаят. Някой ме засне и го публикува онлайн, а украинските прокурори го използваха, за доказателство, че работя за тях“, казва тя.

След като Лайман беше освободена, на съда бяха показани документи, които тя е подписала, които предполагат, че е поела официална роля в окупационните власти.

“Какво престъпление съм извършила”, пита тя. “Никога не съм работила за руснаците. Оцелях, но се озовах в затвора”, коментира тя.

Законът за колаборационизъм от 2022 г. е изготвен, за да попречи на хората да помагат на настъпващата руска армия, обяснява Онисия Синюк, правен експерт в Центъра за човешки права Zmina в Киев.

„Законодателството обаче обхваща всички видове дейности, включително тези, които не вредят на националната сигурност“, казва тя.

Колаборационистските престъпления варират от просто отричане на незаконността на руската инвазия или подкрепата ѝ лично или онлайн до игра на политическа или военна роля за окупационните сили.

Тежки са и съпътстващите наказания с до 15 години затвор.

От почти 9000 случая на сътрудничество до момента Синюк и нейният екип са анализирали повечето от присъдите, включително тази на Тетяна, и казват, че са загрижени, че законодателството е твърде широко разписано.

„Сега хората, които предоставят жизненоважни услуги в окупираните територии, също ще бъдат отговорни съгласно това законодателство“, казва Синюк.

Тя смята, че законодателите трябва да вземат предвид реалността на живота и работата под окупация.

