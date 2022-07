Невиждана суша настъпва във Франция

П очти цялата Франция страда от суша и в 90 от 96 департамента е обявена в различна степен тревога във връзка с това бедствие, предаде Франс прес.

Правителствената агенция, следяща сушите - Пропулвия, показва на картите си в червено долината на река Лоара, в Западна Франция, но също в червено са Дром и Вар, в Югоизточна Франция, и Ло в Югозападна Франция.

Тревога за суша има издадена и във Финистер, в Западна Франция, в масивите Юра, Френските Алпи и Вогезите, в Източна Франция, като се премине през района на Авиньон и голяма част от Корсика, в Южна Франция.

Over the past weeks, the Tour de France has showcased some of the most alarming impacts of climate change, through farmland parched by drought, past melting glaciers, in proximity to raging wildfires and in direct collision with a historic heat wave. https://t.co/kaPCDL0tYc pic.twitter.com/MJysMXvdl2

В зоните с червено на картата са разрешени само използването на водата за болниците, за пожарникарите, както и на водата за пиене, къпане и миене, но е забранено използването на вода за селскостопански нужди, а в зоните с по-ниска степен на тревога ползването на водата за селското стопанство е намалено наполовина, а поливането на градините и голф игрищата и миенето на колите е забранено.

Тази суша благоприятства развитието на пожари. Преди около две седмици в Югозападна Франция избухнаха два пожара, които опустошиха 21 000 хектара гори, а 36 000 души бяха евакуирани. Пожарите вече са овладени, но все още продължава гасенето им.

France has introduced restrictions on water consumption due to the red level of the threat of drought, BFM TV

In this situation, the use of water is limited for any non-primary purposes, including agricultural needs. In total, restrictions affected 88 regions of the country. pic.twitter.com/kIApLnuyWD