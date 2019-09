И зраел ще наложи суверенитета си над всички колонии по Западния бряг, заяви министър-председателят на страната Бенямин Нетаняху в изказване по случай първия учебен ден, пише вестник The Jerusalem Post.

"Няма да има повече премахване (на израелски колонии)", заяви Нетаняху.

"С божията помощ ще приложим нашия суверенитет върху всички селища, като част от земята на Израел и като част от държавата Израел", добави той.

Тези думи са първото ясно изказване от страна на Нетаняху във връзка със суверенитета над колониите по Западния бряг откакто той е премиер.

"There won't be any more uprooting [of settlements]," @netanyahu said, while visiting Elkana on the first day of school.https://t.co/3gUKYa4wZV