Редица държави с призив за "незабавно спиране на огъня" между Израел и Ливан

Г рупа страни, сред които САЩ и Франция, призоваха за "незабавно спиране на огъня" по границата между Израел и Ливан, съобщиха агенциите, като се позоваха на обща декларация на държавите, отправили апела.

"Приканваме за незабавно спиране на боевете по цялото протежение на ливанско-израелската граница, за да се даде шанс за постигане на дипломатическо споразумение", се казва в съвместното изявление, подписано още от Австралия, Канада, Германия, Италия, Япония, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и Евросъюза. "Призоваваме всички страни, включително правителствата на Израел и Ливан, да приемат без отлагане спирането на огъня."

В декларацията създалото се положение по границата между Ливан и Израел е определено като "нетърпимо". "То крие опасност от по-голямо изостряне на напрежението в региона", се допълва в документа.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро каза на заседание на Съвета за сигурност на ООН, че Вашингтон и Париж "разчитат на двете (вражудващи) страни да приемат (предложението) без никакво отлагане".

Израел готви "евентуално навлизане" в Ливан

По думите на Баро Франция, бившата колониална владетелка на Ливан, и САЩ са съгласували със засегнатите страни "окончателните параметри на дипломатическия изход от кризата". Дипломат номер едно на Париж добави, че "войната не е неизбежна".

Американският заместник постоянен представител в ООН Робърт Уд призова Съвета да подкрепи дипломатическите усилия, но не даде подробности относно плана за спиране на огъня.

"Работим с други страни по предложение, което се надяваме да донесе спокойствие и да позволи обсъждането на дипломатическо решение", каза той.

Ливанският премиер Наджиб Микати подкрепи френско-американската инициатива, която по думите му "се радва на международна подкрепа и която ще сложи край на тази нечистоплътна война".

#UPDATE: The US, France and other allies jointly called Wednesday for an “immediate” 21-day ceasefire to allow for negotiations in the escalating conflict between #Israel and #Hezbollah that has killed more than 600 people in #Lebanon in recent days. https://t.co/CnV2eDeGOJ pic.twitter.com/sggD14fpRq