Пет деца загинаха в Австралия при нещастен случай с надуваем замък

П ет деца загинаха, а няколко бяха тежко ранени, в Австралия, когато надуваемият замък, на който си играели, бе вдигнат във въздуха от силен порив на вятъра, съобщи полицията, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Инцидентът станал на тържество по случай края на срока в начално училище в град Девънпорт на остров Тасмания.

Four children have died and four more are in a critical condition after falling 10 metres from a bouncy castle in Australia.



