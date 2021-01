Непознатото лице на Северна Корея

С еверна Корея е страна, за която се говори постоянно, но в същото време не знаем почти нищо за нея. Азиатската държава е управлявана от един от най-авторитарните режими в света, който полага огромни усилия да запази в тайна това, което се случва на нейна територия. По тази причина сведенията за случващото се в Северна Корея често са крайно противоречиви и обект на всевъзможни спекулации. В следващите редове може да се запознаете с няколко любопитни факта за тази загадъчна страна, които със сигурност ще ви изненадат:

Северна Корея може и да е една от най-бедните страни в света, но там има огромни залежи на злато, желязо, цинк, мед и графит. Според изчисления на компании, базирани в Южна Корея, стойността на тези залежи се равнява на около 10 трилиона долара. Повечето от находищата, обаче, не са разработени, основната причина за което е забраната частни компании да се занимават с добив на полезни изкопаеми.

Севернокорейците, родени след края на Корейската война (1950 – 1953 г.), са с около 5 см по-ниски от хората в Южна Корея. Предполага се, че основната причина за това са тежките условия, в които живеят повечето севернокорейци. От 2000 г. насам процентът на недохранените жители на страната е нараснал от 37,5 на 43,4 през 2018 г. Много от тях страдат от различни здравословни проблеми.

В Северна Корея се намира стадионът с най-голям капацитет в света. Неговото име е „Рунградо Първи май“ и разполага със 150 000 места. Стадионът има осем етажа, като най-високите части на покрива се извисяват на 60 м. над земята. Съоръжението е най-известно с огромните спектакли, организирани в името на севернокорейските лидери. През 2002 г. са проведени най-масовите народни игри Ариранг, в които вземат участие около над 100 000 души. Броят на зрителите по трибуните е два пъти по-голям. Това постижение е записано в книгата на рекордите на Гинес.

Броят на чужденците, посещаващи Северна Корея, постепенно се увеличава. Най-много са туристите от Китай, но има и такива, които идват от западни държави – по официални данни, броят им е около 5000-6000 на година. Достъпът до Северна Корея е забранен за лица с американски и южнокорейски паспорти.

Казармата е задължителна в Северна Корея. Сам по себе си този факт не е особено изненадващ – все пак подобни изисквания има и в много други държави. Това, което прави казармата в азиатската държава уникална, е нейната продължителност. Всеки мъж на възраст над 18 години подлежи на военна повинност за срок от 10 години (до 2003 г. продължителността на казармата е 13 години). Освен това, от 2015 г. казармата е задължителна и за жените, макар че тяхната служба е по-кратка. Всичко това обяснява защо Северна Корея разполага с четвъртата най-многочислена армия в света, състояща се от около един милион военни.

Севернокорейците смятат, че всички американци имат дълги носове, големи очи и космати гърди. Това споделят жители на страната, успели да избягат в чужбина. По думите им, в училищата има специални часове, в които децата се учат как да убиват американски военни. Честа практика е учениците да стрелят по картонени манекени, на които са изобразени хора с големи очи и носове, облечени във военни униформи.

Севернокорейците, които изпращат децата си на училище, са задължени да им осигурят столове и чинове. Освен това, учениците са длъжни да изпълняват различни задачи, възложени им от властите – като да почистват някои улици или квартали, например.

Повечето жители на Северна Корея нямат достъп до интернет. Въпреки това, хакери, живеещи в страната, са успели да откраднат близо 700 млн. долара от други държави, сочат данни на ООН. Сред най-мащабните удари, за които се предполага, че са извършени от севернокорейски хакери, са източването на 81 млн. долара от централната банка на Бангладеш и на 13,5 млн. долара от индийската „Космос банк“.

Да избягаш от Северна Корея не е никак лесна задача. По данни на вестник „Вашингтон пост“, ако жител на страната реши да поеме този риск, то той ще трябва да плати между 12 000 и 16 000 долара на трафиканти на хора. Като се има предвид, че годишната заплата на повечето севернокорейци е под 2000 долара, за тях въпросната цена е твърде висока. Причината е, че откакто Ким Чен-ун дойде на власт през 2011 г., контролът по границите е засилен. За сравнение, в началото на настоящия век, сумата, която желаещите да напуснат страната е трябвало да платят, е била едва около 45 долара.

Смъртните присъди са нещо обичайно за Северна Корея. Подобни наказания могат да бъдат наложени за най-различни провинения. Сред тях са разпространяването на материали с порнографско съдържание, гледането на южнокорейски филми, притежаването на Библия (Северна Корея е атеистична държава и всички религии са забранени) и злоупотребите с държавно имущество.

