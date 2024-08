Екологична катастрофа: Хиляди мъртви риби покриха пристанището на град Волос в Гърция

Х иляди мъртви риби от няколко дни покриват пристанището на град Волос, Централна Гърция, съобщава информационният портал in.gr. Кадри от явлението обикалят социалните мрежи, а прокуратурата се е сезирала, за да бъде направена проверка на водите в залива и да бъде разследвана причината за смъртта на рибите.

Освен във Волос мъртви риби изплуваха и край бреговете на други близки селища. „Вима“ пише, че миризмата от разлагащата се риба в района е непоносима.

На 6 плажа край Волос е отнет синия флаг.

This port in Greece is battling with a blanket of dead fish. Locals are worried the fish will damage ecosystems and hurt businesses. pic.twitter.com/r7oOk72Q6Y