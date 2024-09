Нечестно е! Футболната звезда Алиша Леман е разстроена от заплащането в сферата

Н ечестно е! - Алиша Леман е разстроена от разликата в заплащането във футбола. Звездата на Ювентус се оплаква, че гаджето ѝ Дъглас Луис печели “100 000 пъти повече“ от нея.

Това лято Алиша Леман последва приятеля си Дъглас Луис от “Астън Вила” и двамата подписаха договори с гиганта от Серия А Ювентус. Въпреки това, въпреки че работят в един и същи клуб и имат една и съща професия, заплатата на Луис е много по-висока от тази на швейцарската звезда.

🇨🇭🗣️ Alisha Lehmann (Douglas Luiz's girlfriend):



“I do the same job as Douglas, play for the same club but I earn 100 times less money. It's not fair. It's something that affects me, because I'm a woman...”



[@Gazzetta_it via @ForzaJuveEN] pic.twitter.com/BlBrXPZv4c