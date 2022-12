Коледно чудо: Да родиш, без да очакваш бебе

Т ова е чудото на млада жена, която посреща първородния си син на Коледа, без да знае, че е бременна, пише Daily Mail.

21-годишната Лиан Картър от Нотингамшър е приета в болница със стомашни спазми в ранните часове на коледната сутрин. Лекарите са в шок, когато разбират, че тя всъщност ражда.

„Г-ца Картър каза, че не е имала никакви физически симптоми по време на бременността си, само се е подула през последния месец”, казват медиците.

Mom Who Didn’t Know She was Pregnant Welcomes Christmas Miracle! http://t.co/tqSvCeT9 via @growingyourbaby