"Не сме животни": Драмата в Амстердам се заплита с нови протести

З авладян от собствената си популярност, Амстердам засилва усилията си да промени имиджа си на "див" и "без правила". На пияните британци се казва да си останат вкъщи, предприемат се мерки за ограничаване на употребата на канабис, а публичните домове в центъра на града може би ще бъдат затворени.

Според официални представители на властите на 1 април влизат в сила нови правила за проституиращите, според които предприятията за сексуални услуги в Амстердам трябва да затварят врати в 3 ч. сутринта, а не в 6 ч., за да се преборят с това, което местните власти описват като смущаващо поведение на хората, посещаващи квартала на червените фенери, предава CNN.

Намаленото работно време идва на фона на продължаващата кампания на градския съвет за преместване на секс работниците в "еротичен център" извън центъра на града. Амстердам също така въвежда мерки за ограничаване на круизите по водните пътища и за налагане на ограничения върху отдаването под наем на ваканционни жилища, както и лобира за въвеждане на авиационен данък за борба с нискобюджетните полети.

Редица работнички в сферата заявиха пред CNN, че реформите, насочени към тях, засилват стигмата, и заявиха, че според тях са несправедливо дискриминирани и използвани като изкупителна жертва за проблема на града с масовия туризъм.

Говорителят на заместник-кмета на Амстердам, Софян Мбарки, заяви пред CNN, че пакетът от мерки има за цел да запази града годен за живеене, като заяви, че "сега трябва да изберем ограничението вместо безотговорното разрастване".

Загуба на доходи и опасения за безопасността

Фелисия Анна (не е истинското ѝ име от съображения за поверителност) е бивша секс работничка, която живее в Амстердам от 13 години, а сега е председател на Red Light United, профсъюз на работещите на витрини в района на червените фенери в Амстердам.

Анна казва, че съкратеното работно време ще намали драстично доходите на работниците на витрини, поради което много от тях едва ще могат да покриват разходите си, като например наем на стая на витрина и такси, за да се приберат безопасно у дома.

"Повечето от работниците започват работа след 12 или един часа сутринта, когато баровете започват да затварят", казва Анна пред CNN. "Сега имаш може би два часа, за да изкараш някакви пари, което не е достатъчно."

Амстердам моли "дивите" млади британски туристи мъже да "стоят далеч"

Виолет, което е псевдоним поради съображения за поверителност, е секс работничка и координатор на Информационния център за проституция (PIC), който е базирана в Амстердам организация, предоставяща информация и образование за сексуалната работа.

Тя казва, че намаленото работно време ще се отрази особено силно на транссексуалната общност, като заявява, че много клиенти, които идват между 3 и 6 ч. сутринта, искат транссексуални секс работници.

Виолет говори и за опасенията за благосъстоянието на всички секс работници, като обяснява как това може да повлияе на способността им да се приберат безопасно у дома.

