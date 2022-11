Срещата между Си и Трюдо разкри напрежението между Пекин и Отава

К итайският президент Си Цзинпин порица канадския министър-председател Джъстин Трюдо пред камери по време на срещата на върха на Г-20 – необичайна публична проява на раздразнение от страна на Си, която може да усложни и без това обтегнатите двустранни отношения, предаде БТА.

На кадри, заснети в сряда от журналисти на остров Бали,

се вижда как Си критикува Трюдо - учтиво, но твърдо. Причината е изтичането в медиите на подробности за срещата между двамата, състояла се ден по-рано.

Канада така и не публикува официално съобщение за срещата,

припомня Ройтерс. Видеото улавя рядко откровеното държание на Си, чийто имидж се поддържа внимателно от китайските държавни медии.

Канадският премиер заяви, че е повдигнал "въпроса за китайската намеса" по време на срещата, след като Отава обвини Пекин, че се намесва в демократичните и съдебните ѝ системи.

