Наводнени улици и отнесена пътната настилка: Силни бури връхлетяха Франция

С илни бури връхлетяха част от Източна Франция през изминалата нощ, причинявайки големи наводнения в североизточния департамент От Марн, където осем души бяха леко ранени, предаде Франс прес, като се позова на властите.

"В селището Анвил пътищата са наводнени и части от пътната настилка са отнесени“, каза за АФП префектът на департамента Режин Пам, която беше на място тази сутрин.

В целия департамент пътищата днес остават непроходими, защото са задръстени с натрупани отломки, обясни префектът, като уточни, че осем души са били леко ранени, има и хоспитализирани с хипотермия.

‼️ ⚡️🌧️Fifteen departments in northeastern 🇫🇷 #France have been put on orange alert due to #storms . July 20, 2024 "Severe storms accompanied by hail, intense rainfall, powerful lightning, strong wind gusts, covered areas from south to north," Météo-France reported. #ClimateCrisis pic.twitter.com/fd0muRuPgf

В този район бурите са започнали от 19:00 часа (20:00 ч. българско време) снощи и за един час е паднал 10 пъти повече дъжд от обичайното, съобщи префектурата.

1/3 After the strong storms that affected France and in the next few hours also Italy, watch out for Spain which could reach record temperatures above 40°C!

Porté-Puymorens of Pyrénées-Orientales, France pic.twitter.com/wCn8r1gn2U