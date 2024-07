Слънчевите бури, причиняващи аврора, са тези, за които наистина трябва да се притесняваме

Р искът от слънчева буря, която може да разруши електропреносните мрежи и подводните кабели и евентуално дори да срине цивилизацията, зависи от ъгъла, под който тя попада спрямо магнитното поле на Земята, и времето в денонощието, в което се случва това.

Не е изненадващо, че силата на входящия удар също е важна, но новите изследвания подчертават влиянието на ъгъла, под който пристига неравномерността в слънчевия вятър. Работата ще подобри прогнозите за това кои шокове ще бъдат най-опасни, което ще позволи да се въведат мерки за смекчаване на въздействието им.

Тъй като Слънцето е на максимума на цикъла си, основният ефект, който повечето хора са изпитали, са красивите полярни сияния. Няколко радиокомуникации са били нарушени, но без съществени щети. Историята на миналите събития обаче показва, че е възможно нещо много по-сериозно, а технологиите ни правят много по-уязвими от всякога.

