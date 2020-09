Навални е изведен от кома

Р уският опозиционер Алексей Навални е изведен от индуцирана кома и състоянието му се е подобрило, съобщава берлинската болница, цитирана от Би Би Си.

Russia's poisoned opposition figure Alexei Navalny out of induced coma and his condition has improved, Berlin hospital says https://t.co/IytkIjfWkr