Навални е изведен от кома

Р уският опозиционер Алексей Навални е изведен от индуцирана кома и състоянието му се е подобрило, съобщава берлинската болница, цитирана от Би Би Си.
Russia's poisoned opposition figure Alexei Navalny out of induced coma and his condition has improved, Berlin hospital says https://t.co/IytkIjfWkr— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 7, 2020
Лекарите казват, че Навални реагира, когато му се говори. Той е свален от механична вентилация. От болницата обаче допълват, че е рано да се прави оценка на дългосрочното въздействие на отравянето.
Преди няколко дни говорител на германското правителство обяви, че лабораторни тестове са установили "без всякакво съмнение", че Алексей Навални е отровен с вещество от групата на Новичок.
Официално: Навални отровен с вещество от групата на Новичок
Разследване: Сходства между отравянията на Навални и Гебрев
Алексей Навални е в реанимация, подозират ново отравяне
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