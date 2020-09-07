Свят

Навални е изведен от кома

Състоянието му се е подобрило, съобщи Би Би Си

7 септември 2020, 16:33, oбновена в 17:06
Навални е изведен от кома
Алексей Навални   
Източник: ЕПА/БГНЕС
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Р уският опозиционер Алексей Навални е изведен от индуцирана кома и състоянието му се е подобрило, съобщава берлинската болница, цитирана от Би Би Си.

Лекарите казват, че Навални реагира, когато му се говори. Той е свален от механична вентилация. От болницата обаче допълват, че е рано да се прави оценка на дългосрочното въздействие на отравянето.

Преди няколко дни говорител на германското правителство обяви, че лабораторни тестове са установили "без всякакво съмнение", че Алексей Навални е отровен с вещество от групата на Новичок.

Официално: Навални отровен с вещество от групата на Новичок

Разследване: Сходства между отравянията на Навални и Гебрев

Алексей Навални е в реанимация, подозират ново отравяне

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Източник: bbc.com    
Навални кома изведен
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