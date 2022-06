Насред разрухата: Абитуриенти в Украйна позират за снимки

У краински абитуриенти наскоро позираха за поредица от трогателни снимки за завършването си, съпоставяйки младостта и неизчезващия им оптимизъм с ужасяващите опустошения от войната в родината им.

Фотографът Станислав Сеник каза пред Reuters, че иска да документира „много важната история“ на около 40 ученици, завършващи училища в Чернигов в Северна Украйна, след като са били свидетели на ужасите на войната там.

„Видях децата, които бяха там и всичко беше като някакъв сюрреализъм“, каза Сеник.

„Разбрах, че в този момент мога да покажа много важна история за ученици, които завършват и са били свидетели на войната и поради това тяхното завършване - абитуриентският им бал - просто се развали“, каза той. „Беше много важно да се улови този спомен.“

