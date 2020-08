Насилие срещу протестиращите в Беларус

П олицаи в град Брест, Югозападен Беларус, са стреляли с истински куршуми по демонстранти и са ранили най-малко един от тях, заяви беларуското вътрешно министерство.

Според министерството демонстрантите са нападнали полицаите и не са прекратили атаката си след предупредителни изстрели във въздуха. Полицаите са стреляли по тях с „намерение да ги ранят”.

Жените в Минск на акция срещу полицейското насилие

#Belarus this are definitively not my colleagues in a real criminal policestate #Lukashenka https://t.co/mBtsz6pVKl