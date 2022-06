Нападение с нож в Швеция, има ранени

Н ай-малко двама души са ранени, единият от които с опасност за живота, при нападение с нож в търговски център в град Вастерас, на 90 км западно от Стокхолм, съобщи полицията.

Нападателят е арестуван, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Според полицията при нападението е бил използван "някакъв остър предмет" и случаят се разследва като опит за убийство.

Knife rampage in Sweden leaves men fighting for lives as police say more may be injured | World | News https://t.co/Pt6jgQcAMj