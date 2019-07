Р ежим на извънредно положение бе въведен в окръг Кърн в южната част на американския щат Калифорния заради земетресението с магнитуд 6,4. Това се казва в съобщение, публикувано на сайта на губернатора на щата Гавин Нюсъм, предаде ТАСС.

Тази стъпка позволява на местните власти да да получат достъп до допълнителни средства и означава, че щатските власти ще окажат съдействие за справянето с възможни последици от стихийното бедствие.

В четвъртък земетресение с магнитуд 6,4 беше регистрирано в Южна Калифорния близо до град Риджкрест, на около 175 км североизточно от Лос Анджелис, на дълбочина от 9 км, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Ройтерс. То се смята за най-голямото в Южна Калифорния след земетресението с магнитуд 6,6 от 1994 г. в Нортридж, което стана в гъстонаселен район на Лос Анджелис и причини щети за милиарди долари.

Противопожарната служба в община Кърн съобщи в Туитър, че работи по над 20 инцидента - от нужда от медицинска помощ до пожари във и около Риджкрест.

Кметът Пеги Бридън каза за телевизия Си Ен Ен, че има хора, пострадали от паднали от сгради предмети, и че в града са усетени няколко вторични труса. Тя допълни, че има пожари и прекъснати тръби от мрежата за газоснабдяване. "Свикнали сме със земетресенията, но не и с толкова силни", отбеляза тя.

След земетресението в 28-хилядния град Риджкрест избухнаха пожари. Предполага се, че причината за тях е повреда в газопроводната мрежа. Представители на службите за пожарна безопасност съобщиха, че при пожарите са пострадали леко няколко души. Няма информация за загинали.

В една от болниците в града е била извършена евакуация, 15 пациенти са били откарани в други здравни заведения.

Градските власти помолиха жителите да се погрижат за съгражданите си, особено за по-възрастните, които са значителна част от населението.

Първият трус е бил почувстван в цял Лос Анджелис, до Фресно на север и до Лас Вегас в Невада на изток. Той бил усетен дори южно от границата с Мексико, като сгради в градовете Тихуана и Мексикали са били евакуирани, както казаха властите в мексиканския щат Долна Калифорния. След първия в района е имало няколко по-слаби вторични труса.

Летището в Лос Анджелис съобщи, че пистите му за кацане не са пострадали, посочва Франс прес.

"We have declared a state of emergency," says Ridgecrest, California, Mayor Peggy Breeden, providing an update on the situation in her city following a 6.4 magnitude earthquake. https://t.co/YYTpS07qQJ pic.twitter.com/672Ur0ba0L