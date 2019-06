З еметресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер разтърси днес район между провинциите Съчуан и Гуейчжоу в Югоизточен Китай.

Най-малко 11 души са загинали и над 120 са пострадали.

Стотици пожарникари, подпомагани от други служители и доброволци провеждат издирвателно-спасителна операция в най-силно засегнатия район. Централната власт в Пекин обяви, че са изпратени палатки, дрехи, храна и лекарства към Съчуан.

Rescue works are underway after a 6.0-magnitude earthquake killing at least 12 people and injuring 125 hit Yibin, SW China's Sichuan Province at 10:55 pm Monday, followed by at least 62 aftershocks. pic.twitter.com/fryfUAmYZw