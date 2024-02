Първият компютър в света с едночипов микропроцесор е открит случайно при почистване на къща

Д ва от трите последно известни оцелели микрокомпютри Q1 се появиха отново.

Двата микрокомпютъра Q1, смятани за първите персонални компютри с един микрочип, са били открити в къща в Обединеното кралство съвсем случайно.

Служители от компанията за разчистване на къщи са открили Q1, затрупани под няколко кутии, докато разчиствали имот на 18 декември, казва основателят на Just Clear Брендън О'Шей. Тези два модела са използвани за последен път от нефтена сондажна компания през 70-те години на миналия век, а местоположението на третия известен модел се смята, че е в Скандинавия, добавя О'Шей.

Служителите на Just Clear първоначално нямали представа какво са открили. След това О'Шей се консултирал с експерт, който му казал, че тези устройства са първите в света напълно интегрирани настолни компютри, захранвани от едночипов микропроцесор.

