Над 50 000 палестинци са загинали по време на войната в Газа

Б роят на загиналите палестинци по време на войната в Газа е надхвърлил 50 000 души, заяви контролираната от групировката "Хамас" служба по здравеопазването, цитирана от ДПА.

Данните не могат да бъдат независимо проверени, въпреки това международни организации като ООН ги смятат за до голяма степен достоверни.

More than 50,000 Palestinians have been killed in Gaza since start of Israel-Hamas war, health ministry in the territory says pic.twitter.com/rIrfJhYEsG