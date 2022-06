Над 300 ранени и загинали след срутване на трибуна в Колумбия

Н ад 300 души бяха ранени след срутване на трибуна със зрители по време на борба с бикове в колумбийския департамент Толима, съобщи ръководителят на здравната служба в региона Марта Паласиос.

322-ма души са се обърнали към спешна помощ, съобщи тя на пресконференция. Според Паласиос, четирима от пострадалите са в реанимация. Други четирима са загинали. Сред жертвите на трагедията е и 14-годишно дете.

Един бик е избягал от стадиона, предизвиквайки допълнителна паника в града.

Местният общински съветник Иван Ферни Рохас обяви, че болницата и службата за бърза помощ в града не са в състояние да се справят с броя на ранените.

🚨BREAKING NEWS… 🚔🚒🚑Stadium has just collapsed during a bull fight in #Espinal #Columbia. ‼️5 DEAD, AT LEAST 500 INJURED! Several still buried under rubble. Major rescue response under way. #StadiumCollapse #BullFight #BreakingNews #Collapse pic.twitter.com/oVoP9hl7yz