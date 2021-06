Над 150 души в неизвестност, след като във Флорида рухна сграда

В чера бе намерено тялото на пета жертва след частичното рухване на многоетажна жилищна сграда в американския град Сърфсайд, щата Флорида, съобщава БТА. Още 156 души обаче остават в неизвестност.

Сред хората в неизвестност има деветима аржентинци, трима уругвайци и шестима парагвайци, сред които сестрата на първата дама на Парагвай, а също така и най-малко четирима канадци.

"Днес нашите спасителни екипи намериха още едно тяло на мястото на срутването на сградата", заяви на пресконференция кметът на окръг Маями, Дейд Кава.

Тя поясни, че спасителните екипи все още се надяват да намерят оцелели под руините.

Инцидентът стана в четвъртък, като все още не са ясни причините за рухването на сградата.

Лоренсо и Алфредо, Илан и Дебра - това са имената на само няколко от хората в неизвестност. Снимките им са поставени от приятели и роднини на огражденията около мястото на инцидента.

Зад оградата със снимките, превърнала се в импровизиран мемориал, все още се издига пушек от сградата „Чамплейн тауърс”. Чува се и шумът на машините, които разчистват отломките.

Междувременно Израел изпрати специални спасителни екипи и техника, за да помогнат в търсенето на изчезналите под руините.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY