На сватба в Индия: 13 гости паднаха в кладенец

П оне 13 души са загинали след падане в кладенец по време на сватбена церемония в северния индийски щат Утар Прадеш, съобщава Би Би Си (BBC).

Полицията информира, че

жертвите – всичките жени и деца – седели върху метална плоча, покриваща кладенеца,

когато тя се счупила под тежестта им и те полетели надолу.

Още двама души са били ранени при инцидента. Министър-председателят на Индия Нарендра Моди нарече случилото се „сърцераздирателно“.

#BREAKING:

13 people, all women and children, are dead when they fell into a well during the haldi celebratons in a wedding ceremony in Uttar Pradesh in #India. pic.twitter.com/R0IQJQhTpL