На двата полюса: Реакциите на Русия и Украйна за оставката на Джонсън

Р усия приветства с възторг и насмешка оставката на британския премиер Борис Джонсън, докато канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски благодари на Джонсън за неговата подкрепа "в най-трудните моменти" от руската инвазия.

"Благодарим на Борис Джонсън за това, че осъзна заплахата от руското чудовище и винаги бе сред първите в подкрепата си за Украйна" и "демонстрира отговорност в най-трудните моменти", написа в Twitter съветникът на украинския президент Михайло Подоляк.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG