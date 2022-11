Звездата от "Supernatural" Ники Айкокс почина на 47 години

А мериканската актриса Ники Aйкокс, която изигра Мег Мастърс в сериала "Supernatural", е починала миналата седмица, съобщи семейството ѝ, цитирано от CNN.

Айкокс беше на 47 години.

Сестрата на съпруга на Айкокс - Сюзън Рааб Чеклоски, сподели новината в социалната мрежа Facebook на 17 ноември. Тя публикува архивни снимки на актрисата и към тях написа:

"Моята красива, умна, упорита, невероятно талантлива и любяща снаха Ники Айкокс Рааб почина вчера

с брат ми Мат Рааб до нея. Ники и Мат имаха страхотен живот заедно в Калифорния. Тя определено беше боец ​​и всеки, който я познаваше, я обичаше", се казва в публикацията.

Създателят на "Supernatural" Ерик Крипке написа следното в Twitter:

"Много съм натъжен да чуя, че великата Ники Айкокс, нашата първа Мег Мастърс, почина. Твърде млада. Тя беше възхитителна...".

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like ‘lackluster’ legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31