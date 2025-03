Мъж погълна диамантени бижута за близо 600 000 паунда

Д етективи иззеха четири диамантени обеци от заподозрян крадец две седмици, след като той погълнал бижутата на стойност близо 600 000 паунда по време на ареста си, съобщиха американските власти, цитирани от Sky News .

Мъжът, който беше задържан във Флорида, каза на персонала в магазина за бижута, че се интересува от закупуване на обеци и диамантен пръстен от името на баскетболист от Orlando Magic през февруари.

Той бил отведен в VIP стая, където му било позволено да разгледа бижутата, но малко след това скочи от стола си, грабна бижутата и избяга през вратата, съобщава полицията на Орландо.

