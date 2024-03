Мъж почина трагично след ухапване от кафява змия

М ъж почина след предполагаемо ухапване от източна кафява змия.

Парамедици се опитали да помогнат на мъжа от Северна Куинсланд. Той бил откаран в болница в критично състояние, където по-късно починал.

Стана ясно е, че мъжът е бил ухапан от смъртоносната змия близо до имота си.

Проучване на университета в Мелбърн установи, че 23 от 35-те смъртни случая, регистрирани от Националната коронална информационна служба между 2000 г. и 2016 г., са причинени от кафяви змии.

Повечето хора, които умират от ухапвания от змии в Австралия, са мъже и са ухапани през по-топлите месеци на годината, установи проучването.

