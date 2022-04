Москва подкрепя гаранции за сигурност за Украйна

М инистърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че Москва подкрепя предоставянето на гаранции за сигурност на Русия, Украйна и европейските страни, предават от ТАСС.

Преговорите между Русия и Украйна трябва да продължат, Москва подготвя своята реакция на предложенията на Киев и се движим напред. Това заяви в петък руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар.

#Russian foreign minister Sergey Lavrov praised #India's stance on the ongoing #RussiaUkraineConflict and said Russia appreciates that India is taking the situation in the entirety of effect and not just one-sided way. https://t.co/u4FdcODLmg